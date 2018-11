Plus de 8 Français sur 10 jugent Donald Trump "raciste" et "dangereux"

Les Français rejettent toujours majoritairement la politique du président américain, qui progresse tout de même, notamment grâce à ses mesures protectionnistes jugées positives.

L'image de Donald Trump reste perçue négativement en France, révèle jeudi un sondage* Odoxa Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro. La grande majorité des personnes interrogées disent le trouver "raciste" (à 84%) et "dangereux" (à 83%). Pour deux tiers d'entre eux, le courage, la compétence, l'efficacité ou le charisme sont des qualités qui "s'appliquent plutôt mal" au président américain.

Une image qui s'améliore tout de même

Si Donald Trump est donc toujours majoritairement rejeté par les Français, il est en progression sur un an. 65% des sondés en ont une mauvaise opinion aujourd'hui, contre 81% en novembre 2017. Ses mesures protectionnistes - comme les droits de douanes pour les produits importés comme l'acier ou l'aluminium - sont jugées positives pour l'emploi aux États-Unis par 57% des sondés. Pour autant, 9 sondés sur 10 estiment que ces mesures seraient nuisibles pour l'Europe.

L'image du président américain s'est aussi améliorée auprès des catégories populaires françaises. Chez les sondés aux plus bas revenus, seuls 51% en ont une mauvaise image, et 57% chez les ouvriers. Au contraire, les cadres et les Français les plus aisés gardent une image très négative (84%).

*Sondage réalisé auprès d'un échantillon représentatif de 1001 Français de 18 ans et plus, interrogés sur internet les 7 et 8 novembre.