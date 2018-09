Photo hebdo : l'actualité de la semaine en images

Comme chaque semaine, France 2 revient sur l'actualité de la semaine à travers des photos marquantes. Tout d'abord, Emmanuel Macron et Donald Trump n'arrivent plus à se parler, comme le montre une photo prise par Nicholas Kamm. Aux Nations unies, le président français a officialisé la rupture : la vision du monde des deux hommes est irréconciliable. À quelques mètres de l'Hémicycle, une photo d'un autre registre : Neve est dans les bras de sa mère Jacinda Ardem, la Première ministre de Nouvelle-Zélande, qui a accouché en plein mandat. Sur un autre cliché, Brody, dort dans les bras de sa mère. Lui a une tumeur, il ne survivra pas jusqu'en décembre. Alors dans l'Ohio, là où il vit, on a fêter Noël cette semaine.

Ariane V fête ses 100 ans

Une question s'est posée en milieu de semaine : comment la petite Maëlys a-t-elle été tuée ? Une reconstitution réalisée afin de comprendre l'incompréhensible a été photographiée le 24 septembre. En Asie, le Premier ministre chinois veut promouvoir la fertilité de ses sols, les agriculteurs font eux, office de décor. Et cette semaine, Ariane V a fêté son anniversaire. Son 100e décollage a été réussi, il lui en reste plus que 20 avant la retraite.

