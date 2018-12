Peigne, pastels, "Super Mario"... Le tweet de Trump sur sa "barrière métallique" avec le Mexique largement détourné

Le président américain a partagé sur Twitter le dessin du mur qu'il cherche à construire à la frontière avec le Mexique.

Alors que l'administration fédérale américaine est partiellement paralysée par le shutdown après l'échec des tractations sur le financement d'un mur à la frontière mexicaine, les opposants de Donald Trump s'en donnent à cœur joie pour se moquer du président.

A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 décembre 2018

Sur Twitter, le président américain a révélé le dessin du mur frontalier qu'il rêve de construire. Forcément, cette grille géante n'a pas manqué d'inspirer les internautes.

Slat steel barrier = Viking fence. That’s progress. pic.twitter.com/U4LEbzyIao — Lauraland (@AllyahsWorld) 21 décembre 2018

Why have a beautiful steel slat barrier when you can have a beautiful crayon barrier? Get #Cristo to build it. pic.twitter.com/hDr6SSOXs6 — Mr. Myxlplyxa (@Myxlplyxa) 21 décembre 2018

Uh oh Donald, the Italian immigrant already defeated your wall! pic.twitter.com/PYG95g6mKJ — Palmer Report (@PalmerReport) 21 décembre 2018