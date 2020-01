Paix au Proche-Orient : Israël approuve le plan américain

Une poignée de main pour sceller leur accord, mais il manque un acteur central : les Palestiniens. Mardi 28 janvier, Donald Trump et Benjamin Netanyahu, tout sourire, annoncent un plan qu'ils veulent historique. "Aujourd'hui est un grand jour pour gagner la paix. Pour la première fois depuis des décennies je peux vous dire que ça va marcher", déclare le président des États-Unis.

Un futur État palestinien démilitarisé

C'est un plan de paix de 80 pages avec des points annoncés par Donald Trump : Jérusalem est la capitale indivisible de l'État d'Israël, les colonisations sont suspendues pendant 4 ans, et un futur État palestinien démilitarisé et d'un seul tenant, ce qui signifie que la Cisjordanie et la bande de Gaza pourraient être reliées. Benjamin Netanyahu a aussi annoncé ce qu'il a obtenu du président américain : la reconnaissance des colonies dans les territoires palestiniens occupés comme faisant partie d'Israël et la souveraineté sur la vallée du Jourdain.

