Otan : ouverture du sommet de Londres dans un climat très tendu

À Londres, l'heure est à l'explication de textes entre Donald Trump et Emmanuel Macron, qui se rencontrent mardi 3 décembre, dans le cadre du dixième anniversaire de l'Otan. "Le ton monte de toutes parts. Dernière sortie, celle de Trump qui juge 'insultants' les propos d'Emmanuel Macron sur la 'mort cérébrale de l'Otan'. Le président français a provoqué ses partenaires avec ses propos-chocs, très mal reçus", explique Anne Bourse en direct de Londres (Royaume-Uni).

La Turquie, l'autre front d'Emmanuel Macron

Les deux chefs d'État pourront s'expliquer lors de leur rencontre en tête-à-tête. "Le président de la République française enchaînera avec une réunion avec Boris Johnson, Angela Merkel et Recep Tayyip Erdogan. C'est l'autre front pour Emmanuel Macron. Les relations entre Paris et Ankara sont au plus mal. Le président de la République n'a pas du tout apprécié le cavalier seul de la Turquie en Syrie", conclut la journaliste.