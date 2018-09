ONU : rencontre cordiale entre Emmanuel Macron et Donald Trump

Lundi 24 septembre, Emmanuel Macron et Donald Trump se sont rencontrés à New York (États-Unis) pour la première fois depuis cinq mois. "Les sujets de désaccords sont nombreux : le climat, le commerce et en ce moment l'Iran", analyse la journaliste Anne Bourse en direct sur place. "La rencontre pendant près d'une heure entre Emmanuel Macron et Donald Trump a été cordiale. Les deux chefs d'État ont semble-t-il cherché à atténuer ces divergences", poursuit la journaliste.

Des différences de méthode entre les deux présidents

Les deux présidents s'accordent sur certains objectifs, mais diffèrent dans leur méthode. "Côté américain on estime que sur l'Iran, par exemple, il faut continuer à mettre la pression maximale et que le temps de la négociation n'est pas encore venu." Concernant la rencontre, "cette fois, pas de grandes démonstrations amicales, mais, signe de cette relation cordiale, Donald Trump a tout de même laissé entendre qu'il serait à Paris pour les cérémonies du centenaire du 11-Novembre". Dans l'après-midi, les moments forts seront les discours des deux chefs d'État.

Le JT

Les autres sujets du JT