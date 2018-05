Nucléaire iranien : quels risques d'escalade des tensions dans la région ?

Israël est l'un des pays à se réjouir de la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Mais y a-t-il un risque d'escalade dans la région ? Franck Genauzeau, correspondant de France Télévisions à Jérusalem, décrypte la situation.

"Le risque de confrontation directe entre Israël et l'Iran se renforce un peu plus, et dès la nuit dernière, une série de missiles a touché une base iranienne dans le sud de la Syrie. Des frappes aériennes qui auraient fait une quinzaine de morts, dont huit soldats", explique-t-il.

Les États-Unis alignés sur Israël

"Désormais, Israël frappe régulièrement et discrètement les intérêts iraniens sur le sol syrien. Israël est vu comme le grand gagnant de la décision d'hier soir, puisque le président Trump semble désormais totalement aligné sur les positions israéliennes", explique Franck Genauzeau.

Le JT

Les autres sujets du JT