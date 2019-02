Nouvelle rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un

En juin dernier à Singapour, Donald Trump et Kim Jong-un s'étaient retrouvés pour la première fois en tête à tête pour des discussions historiques. Rien n'a vraiment changé depuis, mais les dirigeants des États-Unis et de la Corée du Nord ont décidé de remettre ça à Hanoï (Vietnam), mercredi 27 février. "Les enjeux sont évidemment considérables : il ne faut pas oublier qu'il y a un peu plus d'un an encore, Kim Jong-un était considéré comme un paria, une menace pour le monde", rappelle le journaliste Arnauld Miguet, en duplex depuis la capitale vietnamienne.

Les États-Unis souhaitent la dénucléarisation de la Corée du Nord

Côté américain, l'enjeu est toujours la dénucléarisation de la Corée du Nord. Dans l'autre sens, la Corée espère la levée des sanctions économiques et le départ des 28 000 soldats américains postés en Corée du Sud. "Ce n'est évidemment pas ce soir que les deux hommes vont arriver à bout de ces discussions, mais en tout cas ils travaillent à rétablir et à établir un lien de confiance, voire une réconciliation. On murmure d'ailleurs qu'un accord de paix serait ici en préparation à Hanoï", conclut Arnauld Miguet.