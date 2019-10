"Nous avons peut-être un meilleur président que vous !" : la pique de Trump sur Macron à une journaliste française

Les oreilles d'Emmanuel Macron ont dû siffler. Interrogé par une journaliste française sur la bonne santé de l'économie américaine, jeudi 17 octobre, Donald Trump s'est montré taquin, suggérant avec humour qu'il était un meilleur président que son homologue français.

"Vous avez un très faible taux de chômage aux Etats-Unis, et nous avons un très haut taux de chômage en France. Comment est-ce possible ? Quelle est la recette ?", interroge une journaliste française. Et le président américain de répondre, sourire aux lèvres : "Peut-être avons-nous un meilleur président que vous !"

French reporter: "You have a very low unemployment rate in the US, and we have a very unemployment rate in France. How come? What's the recipe for --"



President Trump: "Well maybe we have a better president than you do." pic.twitter.com/HUasJPpfof