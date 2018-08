"Nous affaiblissons notre grandeur quand nous nous cachons derrière des murs" : dans une lettre posthume, le sénateur John McCain critique Donald Trump

"Ne désespérez pas face à nos difficultés actuelles, mais croyez toujours en la promesse et la grandeur de l'Amérique." De son vivant, John McCain était déjà très critique de Donald Trump et de sa politique. Le sénateur républicain, ancien candidat battu à la Maison Blanche, l'est toujours, même après sa mort, à en croire la lettre d'adieu lue par son porte-parole, Rick Davis, lundi 27 août.

Dans ce texte, John McCain remercie d'abord les Américains, en particulier ceux de l'Arizona, dont il était le sénateur. "Je suis mort comme j'ai vécu, fier d'être Américain", écrit-il, avant d'énoncer des critiques à peine voilées à l'encontre de Donald Trump. "Nous affaiblissons notre grandeur lorsque nous confondons notre patriotisme avec des rivalités tribales qui ont engendré le ressentiment, la haine et la violence aux quatre coins de la planète. Nous l'affaiblissons quand nous nous cachons derrière des murs, plutôt que de les faire tomber", poursuit John McCain, en référence au mur que Donald Trump souhaite faire ériger à la frontière mexicaine.

Nous sommes les citoyens de la plus grande république du monde, une nation d'idéaux, pas une nation de sang et de sol.John McCaindans une lettre d'adieu

"Ne désespérez pas face à nos difficultés actuelles et croyez toujours en la promesse et la grandeur de l'Amérique, car rien n'est inévitable ici. Les Américains n'abandonnent jamais. Nous ne nous rendons jamais. Nous ne nous cachons jamais face à l'Histoire. Nous faisons l'Histoire", avait-il ajouté.

Please read my father's farewell letter to the country he loved so much - “Do not despair of our present difficulties but believe always in the promise and greatness of America, because nothing is inevitable here. Americans never quit. We never surrender.” pic.twitter.com/pwZUR7R3dp