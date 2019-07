Nadia Murad, Notre-Dame et le virus Ebola : les images fortes de la semaine

Parmi les images fortes et insolites de l'actualité de ces derniers jours, on retiendra l'échange stupéfiant entre Nadia Murad et Donald Trump et le bug informatique dans l'aéroport de Dusseldorf. Mais aussi, la crainte du retour de la propagation du virus Ebola.