Mort de George Floyd : Donald Trump ordonne le retrait de la Garde nationale de Washington

Situation "sous contrôle", selon Donald Trump. Le président américain a ordonné, dimanche 7 juin, le retrait de Washington DC des soldats de la Garde nationale, après des journées de manifestations liés à la mort de George Floyd, un homme noir tué le 25 mai à Minneapolis par un policier qui l'a étouffé en appuyant son genou sur son cou pendant plus de huit minutes.

Des dizaines de milliers d'Américains ont manifesté pacifiquement samedi dans de nombreuses villes du pays. Et le rassemblement dans la capitale fédérale, sous les fenêtres d'une Maison Blanche entourée de barrières grillagées et transformée en camp retranché, n'a donné lieu à aucun incident.

"Je viens de donner l'ordre à notre Garde nationale de commencer à se retirer de Washington DC maintenant que tout est parfaitement sous contrôle", a tweeté Donald Trump. "Ils vont rentrer chez eux, mais peuvent rapidement revenir si nécessaire. Beaucoup moins de manifestants que prévu hier (samedi) soir !", a-t-il ajouté.

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated!