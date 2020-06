Mort de George Floyd : affrontements devant la Maison Blanche

C’est une scène inimaginable pour l’Amérique. Le square Lafayette, au pied de la Maison Blanche, est en pleine émeute. Il est minuit dans la nuit de dimanche à lundi, en plein cœur de Washington (États-Unis). Et malgré le couvre-feu en vigueur, les manifestants sont toujours là et scandent le nom de George Floyd : un Afro-Américain tué par la police de Minneapolis (Minnesota). Et c’est dans une des rues de la capitale fédérale, habituellement ordonnée, que les destructions vont s’enchaîner.



“Joe Biden , l’adversaire de Donald Trump, est en tête de tous les sondages ”

Cette vague de colère explose en pleine campagne présidentielle. "La campagne de Donald Trump est déjà perturbée (...) C’est la grande question : que va-t-il se passer le 3 novembre prochain ? Il y a deux solutions. Les Américains ou une bonne partie des Américains peuvent se rassembler autour de Donald Trump, même ceux qui ne l’aimaient pas trop parce qu’ils veulent revoir revenir le calme et l’ordre. Ou au contraire, cet événement peut continuer à creuser le sillon de la division entre les Américains. (...) Pour l’instant, Joe Biden, l’adversaire démocrate de Donald Trump, est en tête de tous les sondages", explique le correspondant de France Télévisions à Washington Loïc de la Mornais.

