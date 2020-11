Etats-Unis : moqué par les internautes, Donald Trump s'en prend à Twitter

La relation entre le président américain et le réseau social dont il est un fervent utilisateur n'est pas simple. Vendredi 27 novembre, Donald Trump s'est même inquiété d'une "menace pour la sécurité nationale", après qu'un mot-dièse moqueur s'est hissé en tête des sujets les plus discutés sur la plateforme, appelées "tendances", dans plusieurs pays du monde, à commencer par les Etats-Unis.

"Twitter affiche des 'tendances' qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui fait vraiment parler dans le monde. Ils les inventent, et elles sont toujours négatives", a tweeté le président, demandant à ce que "la section 230 soit immédiatement abandonnée". Cette "section 230" fait référence à un extrait d'une loi datant de 1996 selon laquelle les sites internet ne peuvent être poursuivis pour des contenus postés par les utilisateurs, résume The Independant (en anglais).

Twitter is sending out totally false “Trends” that have absolutely nothing to do with what is really trending in the world. They make it up, and only negative “stuff”. Same thing will happen to Twitter as is happening to @FoxNews daytime. Also, big Conservative discrimination!