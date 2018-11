Midterms 2018 : Donald Trump va-t-li infléchir sa politique ?

Le Congrès américain est plus divisé que jamais après les élections de mi-mandat du 6 novembre. Démocrates et républicains vont en effet devoir cohabiter. Ce résultat va-t-il obliger Donald Trump à changer de politique ? "N'y comptez pas", assure Étienne Leenhardt sur le plateau de France 2. Pour le journaliste, il va cependant être intéressant de voir comment ces deux partis vont "danser ensemble". "Il va y avoir face à Donald Trump des animaux politiques à la Chambre des représentants".

Les démocrates "en ordre de bataille"

Nancy Pelosi, cheffe des démocrates à la Chambre des représentants, travaillera avec des personnalités émergentes de son parti pour mener la vie dure au 45e président des États-Unis. "Ce mélange assez détonnant va tenter de contrer Donald Trump pour un seul objectif : essayer de se mettre en ordre de bataille" en vue de la présidentielle de 2020, déclare Étienne Leenhardt. Et de conclure : "On va voir si Donald Trump leur tend la main, ou s'il continue de creuser son sillon et sa politique."

