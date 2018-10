Mexique : une deuxième caravane de migrants arrive

Les éoliennes et le vent qui souffle perturbent quelque peu leur périple à travers le Mexique. À pied ou en camion, ils se dirigent vers Mexico, la capitale, avec pour objectif les États-Unis. Ils sont des milliers éparpillés sur plusieurs kilomètres. Du Honduras, du Guatemala ou du Salvador, ils fuient la misère et la violence dans leur pays. Une première caravane suivie d'une deuxième composée de plus de 2 000 personnes. Eux aussi ont bravé les éléments formant des chaines humaines contre les courants, comme entre le Guatemala et le Mexique. Ils avancent à bout de bras, solidaires dans la galère, certains ne savent pas nager.

Après la police mexicaine, les soldats américains

Il faut ensuite faire face à la police mexicaine qui veut ne pas de ces illégaux sur son territoire. Ces migrants vont finalement réussir à passer, mais leur chemin est semé d'embûches. Les États-Unis ne veulent pas d'eux. Le président Trump, qui surfe sur le thème de l'immigration à quelques jours des élections de mi-mandat, a déjà annoncé vouloir abroger par décret le droit du sol. L'armée a commencé à répondre aux ordres de Donald Trump qui veut déployer plus de 100 000 soldats à la frontière avec le Mexique.

