Mexique : des milliers de migrants forcent la frontière

Des milliers de Honduriens sont comme suspendus entre deux frontières. Ils sont agglutinés sur un pont depuis plus de 24 heures, dans l’attente que les gardes-frontières mexicains leur ouvrent les portes de leur pays. Le but des Honduriens : rejoindre les États-Unis. "Nous ne sommes pas de mauvaises personnes, explique l'un d'eux. Nous avons fui notre pays et nous voulons travailler." Cette marche vers l'Amérique du Nord a été entamée la semaine du 8 octobre après un appel lancé sur les réseaux sociaux. Ainsi, 4 000 Honduriens ont décidé de quitter leur pays, miné par la violence et où 68% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté.

Donald Trump fait pression

À pied ou en bus, ils ont parcouru près de 700 kilomètres jusqu'à la frontière mexicaine. Vendredi 19 octobre, certains ont forcé une clôture côté Guatemala et se sont engagés sur un pont entre les deux pays. Mais ils ont été repoussés par les autorités mexicaines, sous la pression notamment de Donald Trump. "Beaucoup de ces gens sont des criminels, de vrais durs et je n'en veux pas dans notre pays", a-t-il déclaré en rappelant sa volonté d’ériger un mur.

Le JT

Les autres sujets du JT