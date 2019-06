Melania Trump : quelle rôle joue-t-elle auprès de son mari ?

C'est la femme la plus scrutée des États-Unis. Elle a mis six mois à déménager à la Maison-Blanche et refuse souvent la main à Donald Trump, son mari. Elle déroute les observateurs et une partie des citoyens qui se demandent : quel est le mystère Melania Trump ? Les Américains n'entendent que rarement le son de sa voix. Jugée effacée ou pas heureuse, Melania Trump se dit blessée par les parodies à la télévision la dépeignant en femme superficielle.

Un traitement injuste des médias généralistes ?

Pour cet historien républicain, la première dame est victime d'un traitement injuste. "Les médias n'ont pas respecté Melania de la manière que toutes les anciennes premières dames, juste parce qu'elle est la femme de Donald Trump. C'est une honte". Pour les électeurs républicains, elle tient parfaitement son rôle. "Elle sait garder sa position, elle sait tenir son rôle de femme de président", explique Rosine Ghawji, une électrice franco-américaine.

Le JT

Les autres sujets du JT