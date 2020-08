Melania Trump effectue un discours remarqué lors de la convention républicaine

Elle n'avait rien dit en public depuis près de quatre ans. Mais cette fois, dans les jardins de la Maison Blanche, les propos de Melania Trump détonnent, notamment sur la crise sanitaire que le président américain cherche surtout à minimiser. "Depuis mars, nos vies ont radicalement changé. Je sais que beaucoup de gens sont inquiets. Certains se sentent impuissants. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seuls", a-t-elle assuré. De l'empathie : exactement ce dont Donald Trump est incapable, d'après ses adversaires.

Le seul discours de Melania Trump pour cette campagne ?

"Comme vous tous, j'ai réfléchi sur les émeutes raciales de notre patrie. C'est une réalité difficile", a également estimé Melania Trump, très loin des discours républicains de fermeté. Au moment d'annoncer son choix, les yeux rivés sur le prompteur, Melania Trump n'a pas hésité : "Nous avons besoin de mon mari comme président et commandant en chef pour quatre ans de plus. Il est le meilleur pour notre pays." Au total, six membres de la famille du président sortant doivent prononcer des discours cette semaine. Melania Trump, elle, n'a pas prévu de participer à d'autres événements de la campagne.

Le JT

Les autres sujets du JT