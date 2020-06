Manifestations aux États-Unis : Donald Trump menace de faire intervenir l'armée

Le pupitre du Rose Garden attend le président américain quand surgit le bruit des affrontements. Donald Trump se veut alors le Président de l'ordre. "Si une ville ou un État refuse de faire le nécessaire pour défendre la vie et les biens de leurs habitants, alors je déploierai l'armée américaine et je résoudrai le problème à leur place", a menacé Donald Trump. Il parle d'ordre et de loi, mais pendant le discours, sous ses fenêtres, on voit des jets de pierres et de gaz lacrymogène.

Afficher l'image d'un chef sans peur

Pour afficher l'image d'un chef sans peur, Donald Trump décide alors d'une sortie à pied. Symboliquement, il traverse le parc devant la Maison Blanche où ont eu lieu les incidents. Il traverse la rue vers l'église St-John en partie incendiée la veille pour une photo bible à la main. Plus tôt, il a mis la pression sur les gouverneurs pour "dominer" les émeutes.

Le JT

Les autres sujets du JT