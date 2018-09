Maison-Blanche : une tribune anonyme accable Donald Trump

Après la parution d'une tribune dans le New York Times, signé d'un membre anonyme de l'administration Trump, Loïc de La Mornais, en direct de Washington (États-Unis) fait le point sur la situation. "Donald Trump a réagi, parlant de trahison, exigeant même du New York Times de livrer le nom de cette taupe (...)", explique le journaliste. "Il y règne aujourd'hui à la Maison-Blanche une ambiance non seulement de chasse aux sorcières, mais surtout de paranoïa. Qui a parlé ? Qui a fait ce témoignage, parlant de cette cinquième colonne au coeur du gouvernement américain ?"

L'information n'ébranle pas les électeurs

L'auteur de cette tribune peut être "beaucoup de monde", souligne le journaliste. "Le livre de Bob Woodward l'évoquait déjà. On sait qu'il y a beaucoup de hauts fonctionnaires, peut-être certains ministres, qui (...) tentent de le contenir [le président] et de réparer certains de ses dégâts". Pour l'instant, l'information ne semble pas ébranler la base des électeurs de Donald Trump. "Il faut quand même rappeler que le président américain a survécu pour l'instant à beaucoup d'autres polémiques", conclut Loïc de La Mornais.

