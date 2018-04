Macron aux États-Unis : un dîner d'État aux allures de promesse de proximité ?

C'est un dîner d'État dans la plus pure tradition américaine qui a été donné cette nuit en l'honneur du couple présidentiel français. Une soirée de faste ponctuée, comme le veut l'usage, par le locataire de la Maison Blanche. "Je porte un toast au président Macron et à Brigitte. Que notre amitié s'approfondisse encore, que notre alliance soit toujours plus forte. Et faites que notre liberté chérie ne meurt jamais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la France."

"Volonté totale de travailler ensemble"

Emmanuel Macron est aussi allé de son élocution : "Il y a deux ans de cela, peu auraient prédit que vous et moi allions nous retrouver dans cet endroit. Nous savons l'un et l'autre que nous ne changeons pas facilement d'avis, mais nous avons la volonté totale de travailler ensemble."

Les trois jours de visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis s'achèvent aujourd'hui avec un discours devant le Congrès américain.

Le JT

Les autres sujets du JT