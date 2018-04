Macron aux Etats-Unis : l'intransigeance de Donald Trump

La visite du président de la République aux États-Unis se poursuit ce mardi 24 avril. Malgré les bonnes relations apparentes entretenues avec Donald Trump, celui-ci s'est, pour l'heure, montré intransigeant sur les sujets les plus épineux. Sur place, la journaliste Anne Bourse fait le point. Elle explique : "Emmanuel Macron a, pour l'instant, joué la carte de la proximité et du dialogue. Il a déployé beaucoup d'efforts depuis un an en parlant sans cesse au téléphone avec Donald Trump."

Trump très dur envers l'accord sur le nucléaire iranien

Mais le président américain campe sur ses positions. La journaliste ajoute : "Tout à l'heure, après les fanfares et les baise-mains, on a assisté à un retour à la réalité dans le bureau ovale. Emmanuel Macron s'est crispé en entendant les mots très durs du président américain sur le nucléaire iranien. Donald Trump déclarait un peu plus tard qu'une position commune était possible, il souffle donc le chaud et le froid. Dialogue et belles images : la méthode d'Emmanuel Macron est mise à l'épreuve. Pour l'instant Donald Trump n'a pas changé d'avis, mais les discussions continuent, tout est encore possible."

