Longtemps soutien de Donald Trump, Kanye West annonce "prendre ses distances avec la politique"

"Mes yeux sont désormais grands ouverts." Le rappeur Kanye West a annoncé mardi 30 octobre qu'il prenait ses distances avec la politique, dont il s'était rapproché ces derniers mois en soutenant Donald Trump, estimant avoir été "utilisé". "Je me rends compte maintenant que j'ai été utilisé pour véhiculer des messages auxquels je ne croyais pas, a tweeté l'artiste. Je prends mes distances avec la politique et m'attache pleinement à être créatif !", a-t-il ajouté.

Avant de faire son annonce, mardi, Kanye West a annoncé soutenir un renforcement de la législation sur les armes, à laquelle Donald Trump est opposé.

My eyes are now wide open and now realize I’ve been used to spread messages I don’t believe in. I am distancing myself from politics and completely focusing on being creative !!!