"Les vins ou nos eaux-de-vie pourraient coûter beaucoup plus cher" : les producteurs français inquiets de l'élection de Donald Trump

Donald Trump le répète souvent, il n'a jamais bu une goutte d'alcool. Mais c'est loin d'être le cas des Américains, qui en ont acheté pour 4 milliards d'euros l'an dernier. L'élection du milliardaire républicain inquiète donc les viticulteurs, qui font déjà face à une crise de la consommation en France et en Europe. Le président des États-Unis, élu mercredi 6 novembre, a fait de la hausse des droits de douane un argument de campagne.

Lors de son premier mandat, il avait imposé une taxe de 25% sur le vin français en réponse au conflit entre les avionneurs Boeing et Airbus. Suspendue par Joe Biden, la réélection de Donald Trump pourrait signer un retour de cette taxe et donc causer un effondrement des ventes. "Cognac est un gros exportateur aux États-Unis, il y a beaucoup de champagne aussi. Il y a du Bourgogne, il y a de toutes les appellations françaises. Les vins ou nos eaux-de-vie pourraient coûter beaucoup plus cher et le consommateur s'en détournerait, puisqu'il y a une crise d'inflation importante aussi", a indiqué Jérôme Bauer, le président de la CNAOC (la Confédération nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de raisins à appellations d’origine contrôlées).



Une situation préoccupante pour la filière du Cognac

La situation de la filière Cognac est encore plus préoccupante. Depuis un mois, la Chine a décidé d'imposer une caution de douane de 25% aux importateurs d'eau-de-vie. Une mesure de représailles face à la hausse des droits de douane sur l'importation en Europe des véhicules électriques chinois. Pour Jérôme Bauer, si Donald Trump rétablit la taxe, "le Cognac aurait de grandes difficultés à survivre parce que c'est un produit qui s'exporte principalement aux États-Unis et en Chine".