Les sénateurs chargés de juger Donald Trump ont prêté serment, ouvrant son historique procès en destitution

Les Etats-Unis vivent un moment historique. Jeudi 16 janvier, le procès en destitution de Donald Trump a commencé au Sénat, avec la lecture solennelle de l'acte d'accusation du président républicain, le troisième seulement de l'Histoire des Etats-Unis à subir telle avanie.



Les sénateurs chargés de le juger ont ensuite prêté serment collectivement devant le chef de la Cour suprême des Etats-Unis, John Roberts, chargé par la Constitution de présider ce procès. Ils ont juré de rendre la justice "de manière impartiale en accord avec la Constitution et les lois", devant le plus haut magistrat des Etats-Unis qui, drapé dans sa toge noire, avait auparavant prononcé le même serment, la main sur la Bible. Par groupe de quatre, dans l'ordre alphabétique, ils ont ensuite signé un "livre de serment" pour inscrire noir sur blanc leur engagement.

Chief Justice: "Do you solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Donald John Trump, president of the United States, now pending, you will do impartial justice according to the Constitution and laws, so help you God?"



