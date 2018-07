Les relations Trump-May loin d'être au beau fixe

Les relations entre Theresa May et Donald Trump n'ont cessé de se dégrader depuis plusieurs mois. Un timing qui n'arrange pas la Première ministre de Grande-Bretagne à l'heure d'accueillir le président des États-Unis. "Il est bien loin le temps où Theresa May était reçue la première en grande pompe à la Maison-Blanche, après l'élection de Donald Trump. À ce moment-là, Theresa May espérait trouver un nouvel allié de l'autre côté de l'Atlantique, alors qu'elle tournait le dos à l'Europe avec le Brexit" , explique Loïc de La Mornais, correspondant de France 3 à Londres.

Des hommages à Boris Johnson

"Le Président américain qui a enfoncé le clou il y a quelques jours, il a stupéfait les Britanniques en disant qu'ici, au Royaume-Uni, il y avait le chaos lié au Brexit. Et en rendant hommage à Boris Johnson, aujourd'hui le meilleur ennemi de Theresa May", complète le journaliste.