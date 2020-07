Les photos qui ont marqué la semaine : Kim Jong-un, Trump et une grande vague australienne

Une photo de Donald Trump prise avec un cadrage radical : autour de lui, plein de vide. Donald Trump descend d'avion, entouré au loin de trois agents du Secret Service. Où va-t-il ? Le sait-il lui-même ? Plus que jamais la photo est un point de vue.

La Corée commémore sa victoire

Sur une deuxième photo, on aperçoit Kim Jong-Un, avec autour de lui, ses généraux préférés. Il les a invité à un anniversaire et il n'a pas chipoté sur les cadeaux : 22 pistolets commémoratifs afin de célébrer le cessez-le-feu entre les deux Corées, une victoire pour le Nord. Une autre photo nous montre une vague australienne : ce n'est pas la plus haute du monde non, mais le surfeur paraissant tout petit, la rend quelque peu effrayante.

Le JT

Les autres sujets du JT