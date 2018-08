Les internautes se moquent de la future "Force de l'espace" voulue par Donald Trump

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi la création de leur "Force de l'espace", une sixième branche des forces armées souhaitée par le président américain.

L'annonce a immédiatement fait réagir la toile et les réseaux sociaux. Les Etats-Unis ont annoncé jeudi 9 août la création de leur "Force de l'espace", une sixième branche des forces armées souhaitée par Donald Trump qui veut ainsi s'assurer que les Etats-Unis "dominent l'espace".

"Le temps est venu d'écrire le prochain chapitre de l'histoire de nos forces armées, de se préparer pour le prochain champ de bataille", a déclaré le vice-président américain Mike Pence dans une allocution devant les militaires au Pentagone. "L'heure est venue d'établir la Force de l'espace des Etats-Unis". "La Force de l'espace, jusqu'au bout !", a tweeté de son côté le président américain. De quoi inspirer grandement les internautes.

Space Force all the way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 août 2018

To covfefe and beyond !

La légendaire réplique de Buzz l'Eclair dans Toy Story, "Vers l'infini et l'au-delà", est ici détournée avec le célèbre tweet du président américain. "To covefe et l'au-delà" fait référence au message obscur envoyé par Donald Trump sur Twitter en mai 2017.

To covfefe and beyond! — Covfefe (@covfefe) 9 août 2018

Plus généralement, la référence à Buzz l'Eclair est assez récurrente.

Saw this and had to post it just for you Donny pic.twitter.com/5778RkEEay — Pádraigín (@sportygirlplays) 9 août 2018

Le capitaine Jean-Luc Picard consterné

Autre référénce cinématographique : Star Trek et son capitaine Jean-Luc Picard qui a l'air plutôt atterré par la nouvelle.

pic.twitter.com/sGdHjapHrP — President Harry S Truman is madder than hell again (@PresHarryTruman) 9 août 2018

Un nouvel épisode de Star Wars ?

Bien sûr, la saga Star Wars n'est pas absente des références des internautes.

Star Wars: Episode IX is coming along nicely https://t.co/sFKrpsKiMx — Anna Massoglia (@annalecta) 9 août 2018

Guillaume TC, bien connu des utilisateurs de Twitter pour ses photomontages, s'est lui aussi inspiré de la saga.

La Folle Histoire de l'espace

Dernière référence cinématographique utilisée : Spaceballs (La Folle Histoire de l'espace), film pardodique américain sorti en 1987.

Every time Trump or Pence say “Space Force” all I can picture is “Spaceballs”. pic.twitter.com/gF94bjhg9n — TDP (@TDPattillo) August 9, 2018

Ce qu'il y a derrière la Terre

Cet internaute se réjouit lui de la création de cette "Force de l'espace" qui devrait enfin permettre de savoir se qui se cache derrière notre planète... plate !