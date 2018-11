Les États-Unis très divisés à l'heure des élections de mi-mandat

Une longue file d'électeurs attend patiemment son tour au Texas. Les États-Unis se rendent aux urnes comme ils l'ont rarement fait ces dernières années pour des élections de mi-mandat. Apparemment, la personnalité très clivante de Donald Trump mobilise les partisans des deux camps. Dans le comté très rural de Jefferson, dans le Maryland, le président peut compter sur de fidèles soutiens.

Les démocrates y croient

Le ton est différent dans les grandes villes, comme à New York, où les démocrates peuvent compter sur la mobilisation des jeunes et des femmes. L'enjeu de ces élections est crucial pour le camp démocrate. Il s'agit de conquérir la Chambre des représentants et de limiter le pouvoir de Donald Trump. Sauf surprise, le Sénat, dont une partie seulement des sièges est concernée, ne devrait en revanche pas basculer.