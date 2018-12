"Shutdown" aux Etats-Unis : l'administration fédérale partiellement à l'arrêt après l'échec des tractations sur le financement du mur à la frontière avec le Mexique

Donald Trump au pied de son mur. Les Etats-Unis sont entrés, samedi 22 décembre, en période de "shutdown", la paralysie partielle des administrations fédérales, après l'échec des tentatives de compromis entre le Congrès et la Maison Blanche sur le budget et le financement d'un mur à la frontière mexicaine voulu par le président américain.

La Chambre des représentants puis le Sénat ont ajourné vendredi soir leur séance à l'approche de l'heure butoir à minuit, sans adopter de texte prolongeant le financement des agences fédérales. Les débats vont reprendre dasn l'après-midi et pourraient se poursuivre tout au long du week-end afin d'éviter que le "shutdown" ne se poursuive pendant les fêtes de fin d'année.

Les activités de plusieurs administrations ont cessé samedi à minuit et des centaines de milliers de fonctionnaires pourraient être placés en congé sans solde ou être forcés de travailler sans être payés. Ce "shutdown" partiel va affecter le fonctionnement des agences qui ne sont pas considérées comme "essentielles" à la sûreté des citoyens. Environ 380 000 employés fédéraux se retrouvent désormais en congé sans solde. Plus de 400 000 autres employés, dont le rôle est jugé "essentiel", vont travailler sans être payés le temps qu'un accord soit trouvé.

Cette impasse s'est dessinée lorsque Donald Trump a refusé de promulguer le texte bipartisan adopté mercredi qui ne prévoyait pas les fonds réclamés par le président américain pour la construction d'un mur à la frontière mexicaine. Un texte répondant au souhait du président a été adopté jeudi par la Chambre des représentants mais n'a pas été porté au vote du Sénat, faute de soutiens suffisants.

"Nous allons avoir un 'shutdown'. Nous ne pouvons rien y faire parce qu'il faut que les démocrates nous donnent leurs votes", a déclaré Donald Trump dans une vidéo publiée sur Twitter vendredi soir, peu avant l'heure butoir.

