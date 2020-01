Les États-Unis divisés sur la question iranienne

L'Amérique s'est réveillée stupéfaite par l'ordre donné par Donald Trump d'assassiner le général Soleimani. À la télévision, beaucoup d'experts ont fait part de leur inquiétude concernant une possible escalade. "Il va y avoir des civils américains tués", dit même l'un d'entre eux. Mais les émissions pro-Trump se frottent les mains. "Ce soir, le monde est sûr, car le criminel de guerre le plus brutal et diabolique au monde a fait face à la justice", peut-on entendre.

La population divisée

D'anciens militaires racontent comment ils l'ont surveillé sous Bush et Obama sans jamais intervenir. La présidence, à chaque fois, ne voulait pas de représailles. Dans la rue, les Américains sont divisés. Les électeurs de Trump se félicitent. "Je pense que ce qu'a fait le président était courageux, c'était une décision audacieuse et nécessaire", pense un homme. Mais les Démocrates et des associations anti-guerre dénoncent ce coup de force. "J'ai vu moi-même les souffrances et conséquences de ces guerres que l'on mène sans fin", dénonce une membre d'association anti-guerre. Impossible de mesurer à l'heure actuelle les conséquences pour le Moyen-Orient ni pour les élections américaines.