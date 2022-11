Législatives en Israël : l'entrée des chefs de l'extrême droite au futur gouvernement de Benyamin Nétanyahou ne passe pas à Washington

Dans l'attente de la composition exacte de la coalition et du gouvernement, les Etats-Unis appréhendent la manière dont le Likoud, arrivé en tête du scrutin ce mardi, va aborder les grands dossiers internationaux.

Comment Benyamin Nétanyahou va-t-il aborder et gérer les différentes affaires internationales ? Si les résultats définitifs des élections législatives israéliennes ne sont pas encore tombés, déjà, les États-Unis prennent les devants, et anticipent leurs relations avec Israël. Washington s'est en effet exprimé sur ses craintes au lendemain des premiers résultats du scrutin, le 2 novembre 2022, donnant en tête le "bloc Nétanyahou", qui réunit la droite, l'extrême droite et les Juifs religieux ultra-orthodoxes.

>> Législatives en Israël : qui sont les alliés d'extrême droite de Benyamin Nétanyahou, possibles faiseurs de rois du prochain gouvernement ?

Leur principale inquiétude est l'entrée des chefs de l'extrême droite au gouvernement israélien. Le porte-parole du département d'Etat américain est sans équivoque : les États-Unis espèrent que le prochain gouvernement israélien "continuera" de respecter les "groupes minoritaires". La relation israélo-américaine "a toujours été fondée sur nos intérêts communs, mais aussi, de façon importante, sur nos valeurs partagées", a ainsi ajouté Ned Price.

Virage à l'extrême droite

Le média en ligne Axios (article en anglais) révèle que l'administration américaine pourrait "avoir un problème à travailler avec certains ministres". Les noms ne sont pas cités, mais on les reconnaît.

Parmi eux, Itamar Ben Givr, député d'extrême droite, est à la conquête du ministère de la Sécurité publique, ce qui le conduirait à assurer le maintien de l'ordre dans les villes arabes d'Israël, à Jérusalem-Est et dans les lieux saints musulmans. Bezalel Smotrich, chef du parti d'extrême droite "sionisme religieux", veut devenir ministre de la Défense : il aurait alors en charge la Cisjordanie occupée.

Tous deux veulent d'ailleurs annexer ce territoire, ce qui inquiète les nouveaux partenaires arabes d'Israël, comme les Émirats Arabes Unis, ainsi que les plus anciens comme l'Egypte et la Jordanie. Ce retour de Benyamin Nétanyahou confirme, aussi, qu'une solution au conflit israélo-palestinien n'est pas pour demain.