"Le peuple va chasser les Américains" : des jeunes miliciens chiite irakiens se disent prêts à venger la mort de Qassem Soleimani

En Irak, la colère n’est pas retombée après la mort du général iranien Qassem Soleimani, et de son lieutenant Abou Mehdi al-Mouhandis, de jeunes miliciens chiites se disent prêts à mourir pour chasser les américains hors du pays.

La mosquée Al-Zuwiya, à l'ouest de Bagdad en Irak, a accueilli une foule immense pour l'hommage au général iranien Qassem Soleimani et son bras droit. Ils ont été tués par l'armée américaine à qui Hassen voue une haine féroce : "Si besoin, je le jure au nom de Dieu, je suis prêt à porter une ceinture d'explosifs et à y aller." Le jeune homme de 24 ans vient du quartier déshérité de Sadr City à Bagdad, qui fournit de très nombreux combattants à la milice chiite Hachd al-Chaabi, bras armé de l'Iran.

Ce sont nos martyrs qui nous ont libérés, c'est notre sang versé qui a sauvé l'Irak.Hassen, Irakienà franceinfo

Ce sang a été versé contre les jihadistes précise Hussein. Cet autre jeune homme a passé la vingtaine et a déjà des années de guerre derrière lui : "J'ai combattu Daesh pendant quatre ans et partout, de Samarra jusqu'à Boukamal en Syrie. Contre les jihadistes, c'était clair, tandis que contre les Américains, nous avons affaire à des hypocrites et à des menteurs."

"Une perte énorme pour le pays"

Hussein est bouleversé comme de très nombreux Irakiens par la mort du général iranien Qassem Soleimani et de son lieutenant en Irak, Abou Mehdi al-Mouhandis. "Si Dieu le veut, nous nous vengerons, avance-t-il. Nous étions très tristes, c'est une perte énorme pour tout le pays. Ces commandants ont été tués par traîtrise."

L'ennemi a changé mais la détermination est la même affirme ces Irakiens. "Le martyre de nos deux leaders est un tournant dans l'histoire de l'Irak, explique Maythem, âgé de 38 ans. Le peuple va chasser les Américains, car on sait désormais qui est l'ennemi et nous allons expulser les occupants comme nous avons chassé Daesh." Les forces américaines sont bunkerisées dans la zone verte de Bagdad et constamment harcelées par les miliciens aux ordres de l'Iran.