Le maire de Londres accuse Donald Trump de s'en être pris à lui à cause de sa "couleur de peau"

Le maire travailliste de Londres Sadiq Khan a accusé le président élu américain Donald Trump de s'en être pris à lui durant son premier mandat (2017-2021) à cause de sa "couleur de peau" et de sa religion musulmane. S'exprimant dans un podcast diffusé cette semaine mais enregistré avant l'élection américaine du 5 novembre, Sadiq Khan a ajouté qu'il "s'était élevé contre quelqu'un dont les politiques étaient sexistes, homophobes, islamophobes et racistes".

La relation entre les deux hommes a toujours été marquée par des tensions. En 2019, le président américain avait affirmé que Sadiq Khan, premier maire musulman d'une capitale occidentale, faisait "un très mauvais travail sur le terrorisme" et l'avait taxé de "loser total". De son côté, l'édile travailliste, fils d'immigrants pakistanais, avait accusé Donald Trump de "populisme de droite dure", avant de donner son aval à la présence d'un énorme bébé gonflable à l'effigie du président américain dans une manifestation à Londres en juin 2019.

"Cela me touche, moi et ma famille"

Dans le podcast "High Performance", il est revenu sur les attaques dont il avait fait l'objet de la part de Donald Trump. "Si je n'étais pas de cette couleur de peau, si je n'étais pas un musulman pratiquant, il ne s'en serait pas pris à moi", a-t-il déclaré. "Cela me touche, moi et ma famille. Mais ce qui me préoccupe, ce n'est pas moi et ma famille. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il est le leader du monde libre", a-t-il poursuivi.