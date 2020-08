Le frère cadet de Donald Trump, Robert Trump, est mort à l'âge de 72 ans

Robert Trump, frère cadet du président des Etats-Unis Donald Trump, est décédé samedi 15 août à New York, a annoncé le président dans un communiqué. Donald Trump avait souvent qualifié son frère de "merveilleux", déclarant qu'ils avaient "une relation formidable depuis le premier jour". Ivanka Trump, fille et conseillère du président, a déclaré samedi sur Twitter : "Oncle Robert, nous t'aimons. Tu es dans nos coeurs et dans nos prières, toujours".

Uncle Robert, we love you. You are in our hearts and prayers, always.