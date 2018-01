La polémique sur la santé mentale de Donald Trump est relancée

La sortie de "Le feu et la fureur", le livre dans lequel plusieurs témoignages insistent sur la fragile santé mentale du président américain Donald Trump, vendredi 5 janvier, a provoqué une journée que l'on peut qualifier de "baroque" aux États-Unis. Jacques Cardoze fait le point sur place sur la réaction du chef de l'État américain qui a répondu sur Twitter qu'il était "un génie".

Une "grande stabilité mentale" et "une grande forme d'intelligence"

"'Un génie très stable'. Tels sont les propos de Donald Trump, qui dit : "toute ma vie j'ai fait preuve de deux grandes qualités. D'abord une grande stabilité mentale et ensuite une grande forme d'intelligence. J'ai d'abord été chef d'entreprise très prospère, puis une grande star de la téléréalité, et enfin président des États-Unis au premier essai.Tout cela fait de moi quelqu'un de non seulement très malin, mais de très intelligent", explique le journaliste. "La polémique est relancée avec la sortie de ce livre. L'auteur qualifie le président américain de "boule de flipper" à la Maison-Blanche, qui part dans tous les sens, ou encore d'enfant capricieux. Donald Trump avait déjà répondu vendredi pour dire que tout cela n'était qu'un mensonge, mais à la lumière de ses nouveaux tweets, on se dit quand même qu'il est un petit peu sur la défensive", précise-t-il.

