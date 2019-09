La guerre de l'espace, une réalité ?

“Dans le nouveau pôle opérationnel du commandant de l’espace, à Balard (Paris XVe), des ingénieurs, des militaires, un immense planétarium. Et sur cet écran gigantesque, tous les satellites présents dans l’espace, y compris militaires, qu’ils soient amis ou ennemis”, précise François Siegel. Cette création fait suite à des suspicions d’espionnage spatial par un satellite russe. Nommé Louch-Olymp, il avait dévié de sa trajectoire et s'était approché à seulement 80 km d’un satellite militaire franco-italien. Suffisant pour tenter d'espionner ses communications.

La guerre spatiale, “une réalité”

Autre sujet d’inquiétude : “Les Russes ont prouvé récemment qu’ils cherchaient à mettre au point des missiles interstellaires à propulsion nucléaire et cela a poussé Donald Trump, le président américain, à augmenter les crédits en faveur du développement de cette technologie”, assure François Siegel. À l’heure actuelle, il y aurait 2 000 satellites militaires dans l’espace et il devrait y en avoir 7 000 d’ici 2025. Une guerre d’un genre nouveau, futuriste, “mais qui fait déjà partie de la réalité”, conclut le directeur de la publication de We demain.

