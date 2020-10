La campagne présidentielle américaine en musique et en lumière

Donald Trump qui danse sur "YMCA" des Village People, une Trump Tower affichant les noms de Joe Biden et de sa colistière Kamala Harris : toute l'extravagance de la campagne présidentielle américaine.

A 10 jours du scrutin présidentiel, les insolites d'une Amérique en campagne se jouent cette semaine en lumière et en chanson, mais surtout en ligne.

Danse avec Donald Trump sur TikTok

Donald Trump enchaîne les meetings de campagne à un rythme de plus en plus effréné. A la fin de chaque discours, retentissent immanquablement les notes de musique du tube de Village People, YMCA, accompagnées de ce qui est devenu un rituel : le président, stimulé par la foule de ses partisans, esquissant quelques pas de danse. Des performances imitées par les utilisateurs de TikTok, l'application de vidéos de danses par excellence.

Coudes pliés, épaules qui se balancent et pieds vissés au sol, les internautes reproduisent en simultané les chorégraphies improvisées du président, souvent conclues par un poing levé ou quelques applaudissements.





La fille du président, Ivanka Trump, a d'ailleurs fièrement partagé sur Twitter l'une de ces vidéos mimant son père en train de se dandiner.

Une Trump Tower trollée à Chicago

Comme dans toute campagne, les deux camps cherchent à marquer les esprits à coups de symboles. Le président américain, ancien magnat de l'immobilier, en offre plusieurs de choix : des gratte-ciels qui arborent en grand le nom "Trump" illuminé sur leur façade. Pendant quelques heures en fin de semaine dernière, la "Trump Tower" de Chicago a pourtant affiché deux autres noms : ceux des rivaux démocrates du milliardaire, Joe Biden et sa colistière Kamala Harris.

Trump Tower in Chicago aglow with Biden-Harris light. https://t.co/8ZBOmHSqC9 — David Axelrod (@davidaxelrod) October 18, 2020

Les immenses lettres bleues projetées se sont immédiatement retrouvées publiées par des passants sur les réseaux sociaux. Elles avaient auparavant également fait leur apparition sur d'autres bâtiments, y compris dans des Etats-clés comme en Pennsylvanie et dans le Wisconsin.

La farce politique était organisée par des membres du syndicat nord-américain des sidérurgistes (United Steelworkers union, USW), qui soutient l'ancien vice-président de Barack Obama.

Comment voter Kanye West dans un tuto

La star du rap Kanye West se dit certes candidat à la présidentielle, mais son nom ne figure pour autant pas forcément sur les bulletins de vote.

Pour remédier à ce problème, Kanye West, qui n'a tenu qu'un seul rassemblement de campagne jusqu'ici, a publié un tutoriel expliquant comment écrire son nom directement dans une case réservée à cet effet. Une possibilité ouverte dans la plupart des Etats américains aux candidats appelés "write-in".

HOW TO WRITE IN KANYE WEST pic.twitter.com/lY4BVdTmdm — ye (@kanyewest) October 23, 2020

La courte vidéo de 30 secondes est doublée d'un récent titre du rappeur, Nah Nah Nah, aux paroles éloquentes : "La prochaine fois que tu écris 'ça peut attendre ?', sache que tu parles à un candidat à la présidentielle."

AOC dans l'espace

Un vaisseau spatial, une élue démocrate, et 440 000 vues en direct : l'étoile montante de la gauche progressiste Alexandria Ocasio-Cortez a connu un succès retentissant mardi soir grâce à une partie de jeu vidéo retransmise sur la plateforme de diffusion en direct Twitch. L'objectif de l'opération : pousser les jeunes électeurs – particulièrement importants pour les démocrates – à voter lors de la présidentielle.

"AOC", la benjamine du Congrès avait invité ses nombreux abonnés sur les réseaux sociaux à la suivre, avec d'autres stars de la plateforme, pour une partie du jeu multijoueur Among Us. Un titre très en vogue qui propose aux participants d'incarner les membres de l'équipage d'un vaisseau spatial et d'y accomplir diverses tâches.

Vendredi à la mi-journée, la vidéo avait été visionnée plus de 5,2 millions de fois.