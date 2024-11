Yuval Noah Harari est considéré comme l'un des auteurs les plus influents au monde. À l'occasion de la sortie de son nouvel opus, "Nexus", l'historien israélien a accepté d'aborder l'élection de Donald Trump auprès de Sonia Chironi, pour le "20 Heures" de France 2, jeudi 7 novembre.

Avec 45 millions d'ouvrages vendus dans le monde, Yuval Noah Harari est considéré comme l'un des intellectuels les plus influents de la planète. Après les incroyables succès de Sapiens et Homo Deus, l'écrivain et historien israélien revient avec Nexus, un livre qui aborde l'évolution de l'humanité sous le prisme de celle de nos réseaux d'information. Interrogé jeudi 7 novembre par France Télévisions, l'auteur a réagi à l'élection de Donald Trump, qui selon lui "pourrait signifier la chute de l'ordre mondial".

"Trump n'a pas prétendu être autre chose que le candidat de la peur et de la colère"

"D'un point de vue plus large, ce qui a attiré mon attention c'est ce niveau de peur et de colère du public américain", a poursuivi Yuval Noah Harari, soulignant que "Trump n'a pas prétendu être autre chose que le candidat de la peur et de la colère". Et d'observer, à propos de l'influence mondiale de l'Amérique du Nord : "Les États-Unis gagnent la course de l'IA (intelligence artificielle), et pourtant [...] comme les Européens, ils sont tellement insatisfaits, en colère". Un paradoxe révélateur selon lui.

