L'auteur anonyme de la tribune anti-Trump de 2018 va publier un livre

L'ouvrage pourrait bien ébranler la Maison Blanche. Un haut responsable de l'administration, auteur anonyme d'une tribune explosive contre Donald Trump, va publier un livre le 19 novembre prochain. Intitulé A Warning ("Un Avertissement", en anglais), il paraîtra aux éditions Twelve, du groupe Hachette, rapportent le Washington Post et CNN mardi 22 octobre.

Cette "taupe" avait affirmé faire "partie de la résistance au sein de l'administration Trump", dans une tribune publiée en septembre 2018 dans le New York Times. Le haut responsable y racontait comment il s'efforçait, avec d'autres, de lutter de l'intérieur contre les "pires penchants" d'un président au leadership "mesquin", "impétueux" et "inefficace". Dénonçant une "trahison", Donald Trump avait exhorté son ministre de la Justice de l'époque à mener une enquête et le New York Times à révéler le nom du "lâche".

"Un témoignage choquant" sur Trump

Selon CNN (en anglais), l'auteur du livre restera anonyme. "Des précautions élaborées ont été prises pour protéger son identité", ont indiqué des sources à la chaîne américaine. "C'est un honneur et un privilège de publier ce livre. C'est (...) un sérieux avertissement concernant notre président", a déclaré un responsable des éditions Twelve à CNN.

Un communiqué obtenu par le Washington Post (en anglais), présente A Warning comme "un témoignage choquant, de première main, sur le président Trump et son travail". La Maison Blanche a, elle, déjà critiqué l'ouvrage, poursuit le quotidien. La porte-parole Stéphanie Grisham s'est moquée du livre, affirmant dans une déclaration ironique au quotidien : "Il faut beaucoup de conviction et de courage pour écrire un livre entier sous couvert d'anonymat".