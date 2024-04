L'Arizona inculpe des collaborateurs de Donald Trump pour tentative d'inverser les résultats de l'élection présidentielle américaine de 2020

Le procureur général de l'Arizona a annoncé, mercredi 24 avril, avoir inculpé 18 personnes dans le cadre d'une enquête sur la tentative d'inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 en faveur de Donald Trump. Il a fait savoir que onze élus républicains locaux étaient visés par ces poursuites, ainsi que sept autres personnes résidant en dehors de l'Etat. Selon le Washington Post, parmi ces sept personnes figurent l'ancien chef de cabinet de la Maison Blanche de Donald Trump, Mark Meadows, les avocats Jenna Ellis et John Eastman, le conseiller de campagne Boris Epshteyn, ainsi que l'ex-maire de New York Rudy Giuliani, ancien avocat personnel de Donald Trump.

Les accusations font état d'un complot visant à attribuer des grands électeurs à Donald Trump lors de la présidentielle de 2020 dans l'Arizona. Le milliardaire républicain, à nouveau candidat face à Joe Biden, n'a pas été inculpé dans cette affaire. Il a toutefois été désigné comme coconspirateur non inculpé, selon le Washington Post.

Joe Biden avait gagné cet Etat du Sud-Ouest avec un peu plus de 10 000 voix d'avance sur son adversaire républicain. Mais de nombreux responsables conservateurs avaient alors considéré, sans preuve, qu'il y avait eu des fraudes et que Donald Trump avait remporté l'Arizona. Des élus locaux avaient ainsi signé des documents attestant, à tort, de la victoire du républicain. Après le Michigan, la Géorgie et le Nevada, l'Arizona est le quatrième Etat à engager des poursuites contre des personnes ayant tenté de former une liste alternative de grands électeurs pour attribuer la victoire à Donald Trump.