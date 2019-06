Kim Jong-un - Donald Trump : une poignée de main historique

Donald Trump a joué un coup médiatique et visiblement, il savoure d'avance le résultat. Solennellement, il marche à la rencontre de Kim Jong-un et l'attend sur la ligne de démarcation. Le numéro un nord-coréen salue l'initiative du président américain par ces quelques mots en anglais : "Ça fait plaisir de vous revoir, je n'aurais jamais pensé vous rencontrer à cet endroit. Vous êtes le premier président américain à franchir cette frontière". Une invitation à laquelle répond immédiatement le président Trump, il franchit la ligne de démarcation et se retrouve en Corée du Nord pour une nouvelle poignée de main, dimanche 30 juin.

De nouvelles discussions sur le nucléaire nord-coréen

"Nous nous sommes rencontrés et franchir cette ligne a été un grand honneur. On a beaucoup avancé", a déclaré Donald Trump. Ce coup médiatique va-t-il permettre de relancer les discussions sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Pour Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques, "les dossiers de fond n'ont pas avancé". Les présidents se sont ensuite réunis pour décider de la création d'une équipe qui tentera de trouver un accord. Les deux précédentes rencontres se sont achevées sur un constat d'échec.