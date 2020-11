Joe Biden président des États-Unis : Wilmington attend le retour de son héros

Wilmington (Delaware) n'est autre que le QG de Joe Biden, la ville où il a passé toute son enfance. En duplex depuis la ville, notre correspondant Loïc de la Mornais décrit des scènes avec beaucoup de joie. Tout est en train de s'organiser d'ailleurs, selon lui, avant l'arrivée du nouveau président des États-Unis et celle de sa colistière, Kamala Harris. "L'ambiance monte, la sono marche derrière les grilles du parking où vont arriver un certain nombre de partisans. Seuls des militants contrôlés par le 'Secret service' iront jusqu'à la scène où il s'exprimera", relate Loïc de la Mornais.

Une vie marquée par les tragédies

Beaucoup d'Américains étaient en tout cas déjà présents à Wilmington, certains sur leur voiture. "Un drapeau géant a été hissé et les écrans géants se mettent en place. Joe Biden arrivera directement de sa résidence qui se trouve à un quart d'heure. Cela fait cinquante ans qu'il est dans la vie locale et est élu sénateur. Ses militants retiennent sa fierté aussi d'avoir une femme vice-présidente pour la première fois. Mais aussi sa vie faite de très hauts et de très bas. Il a connu de nombreuses tragédies", rappelle Loïc de la Mornais depuis Wilmington.