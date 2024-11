Joe Biden assistera à la cérémonie d'investiture de Donald Trump

Le président américain avait déjà promis la transition "la plus fluide qui soit". Joe Biden assistera à la cérémonie d'investiture de son prédécesseur et successeur Donald Trump, le 20 janvier, à Washington. "Le président a promis qu'il assisterait à l'investiture du vainqueur de l'élection, quel qu'il soit. Lui et la Première dame vont honorer cette promesse et assister à l'investiture" de Donald Trump, a déclaré à la presse Andrew Bates, porte-parole adjoint de la Maison Blanche, lundi 25 novembre. Une décision qui tranche avec celle du milliardaire républicain, qui avait refusé de se rendre à celle du démocrate en 2021.

Les Etats-Unis étaient alors à vif, marqués par l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump le 6 janvier, date de certification de la victoire de Joe Biden. Quatre ans plus tard, Joe Biden considère sa présence à l'investiture "comme une importante démonstration de l'engagement à respecter nos valeurs démocratiques et à honorer la volonté du peuple, tandis que nous continuons à assurer une transition ordonnée et efficace", a ajouté la Maison Blanche.

Les deux présidents se sont rencontrés le 13 novembre la Maison Blanche sur invitation de Joe Biden, qui a félicité son rival pour sa victoire à l'élection. "Nous ferons tout ce qui est possible pour être sûrs que vous ayez tout ce dont vous avez besoin", a dit Joe Biden, après avoir présenté ses "félicitations" à Donald Trump.