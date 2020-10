"Je vais bien", lance Donald Trump depuis le balcon de la Maison Blanche à ses sympathisants rassemblés dans les jardins

Cet événement en public a pris des allures de meeting électoral à domicile, samedi, à trois semaines de l'élection.

"Je vais bien". Neuf jours après avoir été testé positif au Covid-19, Donald Trump a de nouveau donné des nouvelles de son état de santé, samedi 10 octobre. Mais cette fois, le président américain s'est adressé à plusieurs centaines de ses sympathisants réunis dans les jardins de la Maison Blanche.

Un événement en public aux allures de meeting électoral à domicile, avec l'espoir de relancer sa campagne à trois semaines de l'élection présidentielle. Depuis le balcon de la Maison Blanche, Donald Trump (sans masque) en a donc profité pour attaquer son adversaire démocrate, Joe Biden. "Nous ne pouvons pas laisser notre pays devenir une nation socialiste", a-t-il par exemple déclaré. Face à la foule qui criait "quatre ans de plus" et "on t'aime", le candidat républicain a aussi assuré que le coronavirus allait "disparaître", qu'il était "en train de disparaître".