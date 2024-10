"Je hais Bruce Springsteen !" : Donald Trump s'en prend au chanteur, qui soutient Kamala Harris

Bruce Springsteen a pris position en soutenant Kamala Harris contre Donald Trump pour l'élection présidentielle américaine. De quoi faire sortir le candidat républicain de ses gonds.

Passe d'armes entre Donald Trump et une légende de la musique américaine. Bruce Springsteen s'oppose ouvertement au candidat républicain. S'il est souvent perçu comme un chanteur au public blanc et populaire, le "Boss" questionne pourtant dans ses textes l'identité américaine. Ses chansons Born in the U.S.A ou The River abordent des problématiques sociales, loin de la fierté nationaliste affichée par le milliardaire et ses soutiens.

La réaction de Donald Trump

Bruce Springsteen est donc un artiste plutôt classé à gauche. "Je soutiens Kamala Harris et Tim Walz", a fait savoir le chanteur dans une vidéo, où il étrille la politique du milliardaire. Une déclaration qui n'a pas vraiment plu à Donald Trump, qui a vivement réagi en fustigeant sur les réseaux sociaux : "Je hais Bruce Springsteen !". Une virulence qui indique que la tension a augmenté d'un cran dans cette élection.

