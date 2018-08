Jadot (EELV) : "Le gouvernement est froid et sans cœur"

"C'est une fuite en avant. Le bilan de cette première année du quinquennat Macron du point de vue budgétaire, c'est qu'on a beaucoup mis sur les plus riches, beaucoup tapé sur les plus vulnérables et on devrait continuer à réduire les APL, les contrats aidés, ceux qui aident dans les écoles, dans les associations...", estime l'eurodéputé EELV Yannick Jadot.



"Le gouvernement est froid, sans cœur, a peu d'empathie pour ceux qui souffrent le plus", juge-t-il dans "Les 4 Vérités" mercredi 22 août.

"Hulot convaincu et intègre"

"L'écologie, c'est le courage. Je suis sûr que Nicolas Hulot se bat, est convaincu, est intègre. le problème, c'est le bilan du gouvernement, qui a oublié ses engagements sur le glyphosate, la vidéosurveillance dans les abattoirs...", analyse le chef de file d'Europe Ecologie-Les Verts pour les élections européennes de 2019.



Les écologistes se réuniront de jeudi à samedi à Strasbourg pour leurs universités d'été, largement consacrées aux questions européennes. Yannick Jadot, qui souhaite "rassembler tous les écologistes bien au-delà des Verts", espère recueillir 15% des voix en mai prochain.