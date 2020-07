Israël : annexion imminente d'une partie d'une partie de la Cisjordanie ?

La vallée du Jourdain représente 160 000 hectares entre le lac de Tibériade et la mer Morte. 65 000 palestiniens et 11 000 colons israéliens vivent sur ce territoire occupé, administré et sécurisé par Israël. Quand Benyamin Nétanyahou prend la tête d'un gouvernement de coalition en mai 2020, il annonce qu'au 1er juillet qu'il compte imposer la souveraineté d'Israël sur cette vallée. "Ces territoires sont là où le peuple juif est né et s'est développé", avait déclaré le Premier ministre israélien. Cette annexion unilatérale a déjà reçu la bénédiction de Donald Trump, dont le plan de paix, présenté quatre mois plus tôt, prévoit d'accorder à Israël un tiers de la Cisjordanie, dont la Vallée du Jourdain.



Les hésitations de Nétanyahou

Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité palestinienne, est furieux. Il n'a pas été consulté et dénonce une violation du droit international. Sur le terrain, les colons sont divisés. Certains se réjouissent de l'annexion, mais la plupart préféreraient que rien ne change. La menace d'un soulèvement palestinien et les inévitables condamnations internationales pourraient faire hésiter Benyamin Nétanyahou. Mais le Premier ministre tient absolument à faire apparaître son nom dans les livres d'histoire.

