Iran : un candidat conservateur favori du scrutin présidentiel

En Iran vendredi 18 juin, l’élection présidentielle doit désigner celui qui va prendre la suite d’Hassan Rohani à la tête du pays. Le candidat conservateur Ebrahim Raïssi pourrait remporter le scrutin dans un pays en crise. "La gravité de la crise actuellement, c’est quand même le résultat, je dirais à 95%, des sanctions américaines. C’est quand même intéressant de noter que cette politique de Trump de pression maximale contre l’Iran, elle a quand même conduit à cette arrivée des durs au pouvoir en Iran donc on voit à quel point c’était une politique contre-productive", estime Thierry Coville, chercheur à l’IRIS et spécialiste de l’Iran, sur le plateau du 23 heures de Franceinfo vendredi 18 juin.

Une fracture entre le pouvoir et une partie de la population ?

L’élection présidentielle pourrait être marquée par un fort taux d’abstention. Thierry Coville explique qu’il y a "deux choses. Il y a l’aspect structurel, avec ce pouvoir lié au religieux qui de toute façon est plus fort d’après la constitution que le pouvoir, entre guillemets, démocratique. Mais en plus, on a l’impression que les Iraniens, ils n’y croient plus à la partie démocratique du système. Enfin ils y croient encore moins parce qu’il faut faire attention aussi : on parle quand même d’un taux de participation entre 40 et 50%. C’est faible par rapport au dernier taux de participation des présidentielles, en 2017, qui était quand même à plus de 70%", indique-t-il.